Один из танковых батальонов Белоруссии готовится к выполнению задач в рамках проверки

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - К выполнению задач по предназначению в ходе проверки боевой готовности готовится приступить один из танковых батальонов вооруженных сил Белоруссии, сообщили в Минобороны страны в субботу утром.

"В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил один из танковых батальонов 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады приводится в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

На данный момент в парке соединения прошел смотр готовности личного состава и техники к выполнению задач, уточнили в ведомстве. Танкисты готовятся к маршу комбинированным способом в назначенный район.

"Ранее мы успешно прошли этапы слаживания экипажей, взводов и рот, подразделения выполнили упражнения контрольных стрельб штатным артиллерийским выстрелом. В эти дни проходит этап слаживания батальона, который завершится батальонным тактическим учением с боевой стрельбой", - приводятся в релизе слова командира батальона гвардии майора Владислава Малюкова.