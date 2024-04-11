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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Поставщик взрывчатки Eurenco начал строительство порохового завода во Франции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заложил первый камень в основание завода по изготовлению пороха на индустриальной площадке европейского лидера по производству пороха и взрывчатых веществ Eurenco в Бержераке, сообщает Le Figaro

Макрон отметил, что роль оборонной промышленности будет возрастать и призвал руководителей ВПК ускорить переход на "военную экономику" с целью активной поддержки Украины.

По его словам, необходимое усилие должно быть "срочным: нужно действовать быстро, решительно, массированно", но также рассчитанным "на устойчивую перспективу". Он указал на то, что "повсюду в Европе растут военные расходы и заказы".

Завод должен быть открыт в начале 2025 года, его мощность составит 1,2 тыс. тонн снарядного пороха в год. Eurenco возобновит в Бержераке производство пороха, которое было демонтировано и перенесено в Швецию в 2007 году из-за недостаточного числа заказов. Как сообщил представителям СМИ генеральный директор компании Тьерри Франку, спрос начал расти еще до событий на Украине, но в 2022 году конфликт стал ускорителем этого роста.

Заказы Eurenco теперь рассчитаны до 2030 года, и за последние шесть месяцев они составили 1,2 млрд евро, сообщает Le Figaro.

Франция Эммануэль Макрон Eurenco
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