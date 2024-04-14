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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции, ФРГ из-за политики этих стран в регионе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Послы Британии, Франции и ФРГ в воскресенье были вызваны в МИД Ирана в связи с позицией Лондона, Парижа и Берлина в отношении событий в регионе.

Как сообщает иранское агентство Mehr, глава департамента Западной Европы в МИД "осудил двойные стандарты" трех европейских стран в отношении атак Израиля на диппредставительства Ирана.

По словам иранского дипломата, Тегеран, "подтверждая приверженность исполнению принципов и целей Устава ООН и международного права, нацелен на решительную защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов и против любого незаконного применения силы".

В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что удар Ирана по Израилю стал ответом на нападения на иранские объекты в регионе, и что он соответствовал положениям из статьи 51 Устава ООН, посвященной самообороне.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Страны Запада осудили иранскую атаку на Израиль.

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