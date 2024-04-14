НАТО осудила атаку Ирана против Израиля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - НАТО осудила удары Ирана по Израилю минувшей ночью, расценив их как региональную эскалацию.

"Мы осуждаем ночную эскалацию со стороны Ирана, призываем к сдержанности и внимательно следим за развитием событий. Жизненно важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля", - приводят западные СМИ слова официального представителя НАТО Фарах Дахлаллы.

В ночь на воскресенье Иран сообщил, что запустил ракеты и беспилотники в сторону Израиля в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.