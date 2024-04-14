Гражданам Франции рекомендовано временно покинуть Иран

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Французам, проживающим в Иране, посольство Франции рекомендовало временно покинуть страну из-за риска пребывания в ней, который дипломаты оценивают после иранских ударов по Израилю.

"По причине нового уровня (в своих действиях - ИФ), на который ночью вышел Иран, и риска военной эскалации, посольство Франции рекомендует французам, проживающим в Иране и имеющим такую возможность, в зависимости от возобновления международного воздушного сообщения временно покинуть страну", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте французского МИД.

В документе также содержится призыв "проявлять максимальную осторожность во время перемещений, избегать любых собраний на территории страны и быть в курсе ситуации".

При этом МИД напоминает, что французским гражданам рекомендуется также категорически воздерживаться от поездок в Иран, Ливан, Израиль и на палестинские территории.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Страны Запада, включая Францию, осудили иранскую атаку на Израиль.