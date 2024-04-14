Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Гражданам Франции рекомендовано временно покинуть Иран

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Французам, проживающим в Иране, посольство Франции рекомендовало временно покинуть страну из-за риска пребывания в ней, который дипломаты оценивают после иранских ударов по Израилю.

"По причине нового уровня (в своих действиях - ИФ), на который ночью вышел Иран, и риска военной эскалации, посольство Франции рекомендует французам, проживающим в Иране и имеющим такую возможность, в зависимости от возобновления международного воздушного сообщения временно покинуть страну", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте французского МИД.

В документе также содержится призыв "проявлять максимальную осторожность во время перемещений, избегать любых собраний на территории страны и быть в курсе ситуации".

При этом МИД напоминает, что французским гражданам рекомендуется также категорически воздерживаться от поездок в Иран, Ливан, Израиль и на палестинские территории.

В миреМИД Ирана вызвал послов Британии, Франции, ФРГ из-за политики этих стран в регионеЧитать подробнее

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Страны Запада, включая Францию, осудили иранскую атаку на Израиль.

Франция Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кирби заявил, что США не желают усиления конфликта с Ираном

МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции, ФРГ из-за политики этих стран в регионе

Аэропорты Тегерана и других городов Ирана приостановили прием рейсов до понедельника

Аэропорты Тегерана и других городов Ирана приостановили прием рейсов до понедельника

Президент Ирана предостерег от дальнейших попыток угрожать иранским интересам

Президент Ирана предостерег от дальнейших попыток угрожать иранским интересам

Глава Генштаба ВС Ирана заявил об успешности удара по Израилю

Глава Генштаба ВС Ирана заявил об успешности удара по Израилю

Израиль при отражении иранских атак сотрудничал с США, Великобританией и Францией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 апреля

Постпредство Ирана при ООН назвало атаку на Израиль самообороной

В Израиле заявили о перехвате почти всех выпущенных Ираном ракет и беспилотников

Байден заявил о готовности и дальше защищать Израиль от Ирана

Байден заявил о готовности и дальше защищать Израиль от Ирана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });