Аэропорты Тегерана и других городов Ирана приостановили прием рейсов до понедельника

Международный аэропорт Мехрабад в Тегеране. Архивное фото Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни и еще несколько воздушных гаваней Ирана не будут принимать рейсы до понедельника, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Так, международный аэропорт "Мехрабад" - второй аэропорт иранской столицы - приостановил работу с внутренними рейсами. Аналогичные меры приняли воздушные гавани в городах Шираз, Исфахан, Бушер, Керман, Илам и Сенендедж.

Тем временем, на фоне обстановки в регионе крупнейшие региональные авиакомпании, включая Emirates Airlines и Etihad Airways, вынуждены перенаправлять и отменять свои рейсы.

Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.