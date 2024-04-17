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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Москва и Астана подписали соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, сообщила в среду пресс-служба Минэнерго республики.

Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "ИНТЕР РАО - Экспорт" и АО "Самрук-Энерго".

"Реализация трех новых ТЭЦ в трех областных центрах, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощный импульс в их дальнейшем развитии ", - заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Уполномоченная организация от казахстанской стороны в лице АО "Самрук-Энерго" составила дорожную карту для начала строительства первой ТЭЦ в текущем году.

Министры энергетики Казахстана и России Алмасадам Саткалиев и Николай Шульгинов подписали 9 ноября 2023 года меморандум о сотрудничестве по проектам строительства трех ТЭЦ в Казахстане в рамках визита Владимира Путина в Казахстан. Вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил тогда журналистам, что Россия построит ТЭЦ "под ключ". Для строительства будут привлечены средства инвесторов.

Минэнерго Казахстана позднее сообщило, что республика планирует подписать меморандум с "Интер РАО - Экспорт" для строительства ТЭЦ.

Станции расположатся в городах Кокшетау (мощностью 240 МВт), Семее (360 МВт) и Усть-Каменогорске (360 МВт). Они будут работать на угле.

Казахстан
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