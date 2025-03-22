Строительство новой угольной ТЭЦ перенесено из Кокшетау в Зерендинский район

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Акимат Акмолинской области решил перенести место строительства новой угольной ТЭЦ из Кокшетау в Зерендинский район, сообщает госагентство "Казинформ" со ссылкой на акима региона Марата Ахметжанова.

"Уже с апреля мы начинаем строительство временных сооружений, зданий на территории. Мы немножко дальше от города отодвинули ТЭЦ, станция будет находиться на территории Зерендинского района", - сообщил Ахметжанов на очередной сессии маслихата.

По словам акима, в настоящее время ведутся работы по инженерным изысканиям и разработке проектной документации. Строительные работы начнутся, как только в регионе сойдет снег.

Аким заверил депутатов маслихата, что проектом предусмотрены современные системы газоочистки, что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ. Также заложена возможность перевода станции с угля на природный газ в будущем.

Как сообщалось, Казахстан планирует построить совместно с Россией три ТЭЦ в городах: Кокшетау (мощностью 240 МВт), Семее (360 МВт) и Усть-Каменогорске (360 МВт). К реализации проектов привлечена ПАО "Интер РАО", роль которой будет заключаться в управлении проектами с выполнением функционала генерального подрядчика с привлечением к основным видам работ подрядных организаций. Отрабатывается механизм финансирования этих проектов. В Минэнерго Казахстана отмечали, что основной сценарий финансирования - это заем правительства РФ с субсидированием.