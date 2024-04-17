Консерваторы удерживают большинство в новом составе парламента Хорватии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича и ее партнеры по итогам парламентских выборов в среду получают не менее 65 мест в новом составе 151-местного сабора (парламента), показывают первоначальные данные госизбиркома Хорватии после подсчета 31,6% бюллетеней.

Основные конкуренты консерваторов - левоцентристская "Социал-демократическая партия" (СДП) и ее партнеры, первым номером у которых идет президент Зоран Миланович, получают не менее 42 мест.

Досрочные парламентские выборы в Хорватии прошли среду, хотя первоначально их планировалось провести осенью. Выборы состоялись раньше из-за роспуска парламента в марте, причиной которого стали обвинения в коррупции в адрес ХДС со стороны оппозиционной СДП.

Воспользоваться правом голоса могли 3,7 млн граждан Хорватии, для которых были открыты 6,5 тыс. избирательных участков в стране. Еще 110 участков открыли заграницей в 41 стране.