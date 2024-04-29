Нефть снижается после роста по итогам прошлой недели

Brent около $88,7 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по Москве составляет $88,71 за баррель, что на $0,79 (0,88%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,49 (0,6%), до $89,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,68 (0,81%) и составили $83,17 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $0,28 (0,3%), до $83,85 за баррель.

Обе марки завершили пятничные торги на максимумах с 16 апреля, сообщает MarketWatch. За всю минувшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

На перспективы спроса на нефть негативно влияют настроения рынка в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, ухудшившиеся после выхода в конце прошлой недели данных об инфляции в стране.

Как стало известно в пятницу, индекс потребительских цен (индекс PCE) в Штатах в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%. В феврале индикатор вырос на 0,3% месяц к месяцу и на 2,5% год к году.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно.

Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2%.

На этой неделе рынок ждет официальных значений индексов менеджеров по закупкам (PMI) в Китае за апрель, которые могут дать представление о перспективах спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти.