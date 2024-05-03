Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Трех россиян задержали в Финляндии по делу о вывозе товаров двойного назначения

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полиция Финляндии задержала трех граждан России по подозрению в вывозе товаров двойного назначения и потребовала арестовать их за совершение преступления при отягчающих обстоятельствах.

"Суд первой инстанции города Каяани примет решение об аресте во второй половине дня. Задержанные - двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет", - сообщил в пятницу портал Yle.

Россиян задержали в Каяани во вторник, 30 апреля. Тогда полиция сообщила об операции, которая прошла в помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития. Как сообщает полиция, задержанные являются студентами училища.

Следователь Киммо Тууленкари пока не разглашает деталей расследования касательно того, какие именно вещи подозреваемые вывозили из Финляндии и куда. Речь идет о товарах двойного назначения, то есть о номенклатурах, которые имеют как гражданское, так и военное применение.

Как правило, обычно речь идет об электронике, датчиках или лазерах. Вывоз таких товаров за рубеж может быть расценен как нарушение санкционного законодательства.

Извлечение существенной материальной выгоды и причинение потенциального вреда экономике или боеготовности страны могут рассматриваться как отягчающие обстоятельства. Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный - четыре года.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Визы на Шри-Ланку станут платными для российских туристов с июня

МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за кибератаки

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что с начала года взято под контроль 547 кв. км территории новых регионов

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере

В Ташкенте не выявили проблем у граждан Узбекистана при въезде в Россию

FT сообщила об отказе G7 от идеи полной конфискации российских активов

FT сообщила об отказе G7 от идеи полной конфискации российских активов

Венгрия увеличит расходы на оборону, если кризис на Украине затянется еще на год

Что случилось этой ночью: пятница, 3 мая

Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американцами

Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американцами

У православных христиан наступила Страстная пятница

У православных христиан наступила Страстная пятница
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });