Трех россиян задержали в Финляндии по делу о вывозе товаров двойного назначения

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полиция Финляндии задержала трех граждан России по подозрению в вывозе товаров двойного назначения и потребовала арестовать их за совершение преступления при отягчающих обстоятельствах.

"Суд первой инстанции города Каяани примет решение об аресте во второй половине дня. Задержанные - двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет", - сообщил в пятницу портал Yle.

Россиян задержали в Каяани во вторник, 30 апреля. Тогда полиция сообщила об операции, которая прошла в помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития. Как сообщает полиция, задержанные являются студентами училища.

Следователь Киммо Тууленкари пока не разглашает деталей расследования касательно того, какие именно вещи подозреваемые вывозили из Финляндии и куда. Речь идет о товарах двойного назначения, то есть о номенклатурах, которые имеют как гражданское, так и военное применение.

Как правило, обычно речь идет об электронике, датчиках или лазерах. Вывоз таких товаров за рубеж может быть расценен как нарушение санкционного законодательства.

Извлечение существенной материальной выгоды и причинение потенциального вреда экономике или боеготовности страны могут рассматриваться как отягчающие обстоятельства. Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный - четыре года.