Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Астане и Павлодаре

Задержанные ранее были судимы за совершение экстремистских преступлений

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании в Астане и Павлодаре трех казахстанцев, подозреваемых в экстремисткой деятельности.

Согласно распространенному в воскресенье сообщению пресс-службы ведомства, 2-3 мая в городах Астана и Павлодар задержаны трое граждан Казахстана, подозреваемые в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации.

В ходе обысков у задержанных изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений, отмечается в сообщении.

Проводится досудебное расследование, иная информация в соответствии разглашению не подлежит.