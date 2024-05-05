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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Астане и Павлодаре

Задержанные ранее были судимы за совершение экстремистских преступлений

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании в Астане и Павлодаре трех казахстанцев, подозреваемых в экстремисткой деятельности.

Согласно распространенному в воскресенье сообщению пресс-службы ведомства, 2-3 мая в городах Астана и Павлодар задержаны трое граждан Казахстана, подозреваемые в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации.

В ходе обысков у задержанных изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений, отмечается в сообщении.

Проводится досудебное расследование, иная информация в соответствии разглашению не подлежит.

Казахстан Астана Павлодар
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