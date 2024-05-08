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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Производитель напитков Monster Beverage выкупит свои акции на $3 млрд

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель напитков Monster Beverage планирует выкупить свои акции на сумму до $3 млрд в рамках модифицированного голландского аукциона, который продлится до 5 июня.

Компания установила ценовой диапазон от $53 до $60 за бумагу, говорится в ее сообщении. Финансирование выкупа пройдет за счет имеющихся денежных средств ($2 млрд) и привлечения кредитов на $1 млрд.

Котировки акций Monster Beverage в ходе предварительных торгов выросли на 2,2% до $55,87. Рыночная стоимость компании составляет около $57 млрд, исходя из цен на закрытие торгов во вторник. В обращении находится свыше 1,04 млрд бумаг компании.

Monster Beverage
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