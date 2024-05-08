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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Пашинян предложил Путину на встрече обсудить двусторонние и региональные вопросы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду в Москве предложил обсудить двусторонние и региональные вопросы.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего позвольте поблагодарить за теплый прием и прекрасную организацию заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС. В последний раз мы встречались в декабре прошлого года. С тех пор, конечно, накопились вопросы, которые надо обсудить", - сказал Пашинян.

Он отметил, что экономический блок вопросов был обсужден во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"И сейчас надеюсь и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы", - сказал премьер Армении.

"И я тоже рад Вас видеть", - добавил Пашинян.

Никол Пашинян ЕАЭС Путин
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