Камбоджа выдала россиянина, обвиняемого в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гражданин России, обвиняемый в хищении почти 20 млн рублей бюджетных средств Министерства культуры РФ, депортирован из Камбоджи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России из Королевства Камбоджа депортирован россиянин Сергей Волков. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере", - сказала Волк журналистам в пятницу.

В полиции установили, что с 2011 по 2016 год, будучи руководителем одной из фирм-подрядчиков, фигурант с сообщниками похитили бюджетные средства Министерства культуры РФ, выделенные на историко-культурную экспертизу объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. "Она была необходима для последующей организации реставрационных работ", - пояснила Волк.

"Участники организованной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Минкультуры, в результате чего государству нанесен ущерб в размере более 19 млн рублей", - отметила представитель МВД.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2018 года и находится в производстве СК России. В сентябре 2019 года фигуранта Волкова признали обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе преступной группы (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

Басманным районным судом Москвы заочно вынесено постановление об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего в январе 2020 года его объявили в международный розыск.

"В результате взаимодействия по каналам Интерпола от камбоджийских партнеров были получены сведения о задержании разыскиваемого. Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву", - резюмировала Волк.