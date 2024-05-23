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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

КНР и Бразилия считают, что конфликт на Украине решит только прямой диалог между сторонами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Китай и Бразилия согласовали общую позицию по урегулированию украинского конфликта, согласно которой в первую очередь необходим прямой диалог между Москвой и Киевом, сообщают китайские государственные СМИ.

"Стороны считают, что диалог и переговоры - единственное эффективное решение украинского кризиса. Все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога и добиваться деэскалации до достижения всеобъемлющего прекращения огня", - приводят СМИ выдержки из китайско-бразильского меморандума.

"Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", - отмечается в пуюдикациях.

Пекин и Бразилиа также заявили о необходимости приложить усилия для увеличения поставок помощи нуждающимся регионам для предотвращения гуманитарного кризиса.

Кроме того, они призвали "противодействовать использованию оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия, химического и биологического оружия".

"Необходимо противодействовать нападениям на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты. Все стороны должны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и решительно предотвращать вызванные деятельностью человека ядерные аварии", - подчеркивается в меморандуме.

Китай и Бразилия также выступили за "противодействие разделению мира на изолированные политические или экономические группы".

СМИ напоминают, что документ составлен по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И и главного советника президента Бразилии Селсу Аморима в Пекине.

Бразилия Ван И КНР
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