Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Цельноплодный шоколад как экологичная замена классическому, решение для субсветового физически возможного варп-двигателя, и у единственной в мире безлегочной лягушки все же нашлись легкие

Фото: Natasha Breen/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые нашли физическое решение для субсветового варп-двигателя, удовлетворяющее всем энергетическим условиям. Для этого они создали и применили программу компьютерного моделирования Warp Factory. Физики подчеркивают, что решение применимо только для двигателя, который двигается с постоянной скоростью. Проблема ускорения и замедления такого двигателя остается нерешенной. В научной фантастике варп-двигатель – это общее название двигателей, позволяющих перемещаться космическим кораблям с субсветовыми или даже сверхсветовыми скоростями. В теоретической физике варп-двигатель – это гипотетическое устройство, которое способно создавать вокруг объекта искривление пространства и за счет этого перемещать объект со скоростями, во много раз превышающими скорости, достигнутые на сегодняшний день человечеством.

- Редкая лягушка калимантанская барбурула (Barbourula kalimantanensis, обитает в быстротекущих холодных ручьях в джунглях индонезийской части острова Борнео) с 2008 года считалась единственной бесхвостой амфибией, у которой нет легких. Специалисты предполагали, что кислород барбурула получала за счет кожного дыхания. Однако более тщательное изучение анатомии у двух музейных экземпляров барбурулы показало, что легкие у нее все-таки есть – но очень маленькие и упрощенные. Вероятно, они функциональны, но играют пониженную роль в дыхании. При этом большую часть кислорода барбурула, скорее всего, действительно получают через кожу.

- Ученые заменили рафинированный сахар в шоколаде на смесь сока и измельченной кожуры плодов какао, и по вкусу он не уступил классическому темному шоколаду. Такой цельноплодный шоколад потребует меньше земли, воды и выбросит меньше углекислого газа – 5,1 кг CO2-эквивалента против 5,5 кг CO2-эквивалента.

- Спустя почти полгода после затишья "Вояджер-1" наконец возобновил передачу информации об окружающей межзвездной среде, пережив один из самых крупных сбоев за весь полет. Проблема оказалась связана с поврежденным сегментом памяти бортового компьютера, ее удалось устранить. Сейчас расстояние до зонда составляет 163,59 астрономической единицы.

- Исследователи снарядили копиями микенского вооружения 13 греческих морских пехотинцев, которые 11 часов имитировали один день сражения Троянской войны. Так они показали, что подобная амуниция могла использоваться в реальных боях позднего бронзового века.

- Швейцарские ученые разработали систему неинвазивной электростимуляции шейного отдела поврежденного спинного мозга. Ее включение в программу реабилитации хотя бы в минимальной степени улучшило функции рук у 43 из 60 пациентов.

- Очередное пополнение списка потенциально обитаемых экзопланет – землеподобное тело в обитаемой зоне вокруг очень близкого к нам красного карлика. Однако астрономам сначала нужно уточнить свойства экзопланеты.

- Ученые из США разработали нейроинтерфейс, который позволил декодировать речь парализованного мужчины-билингва: он говорит на английском и испанском. Модель машинного обучения была натренирована на предложениях на испанском и английском языках. Она предсказывала фразы, которые пытался произнести пациент – и на одном, и на втором языке. Словарь декодера состоял из 111 испанских и 70 английских слов, а также нескольких десятков фраз. С помощью декодера пациент смог побеседовать с исследователями на испанском и английском.