Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Высадка на обратную сторону Луны китайской станции "Чанъэ-6", снижение агрессии добавками с омега-3 и риск бессонницы из-за полуфабрикатов

Фото: Camerique/Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Два модуля китайской лунной миссии "Чанъэ-6" – посадочный и взлетный – совершили мягкую посадку в кратере Аполлон на обратной стороне Луны. Главная задача "Чанъэ-6" – первый в истории сбор образцов лунного грунта с обратной стороны Луны и доставка их на Землю. После добычи и погрузки грунта взлетный модуль стартует и состыкуется на окололунной орбите со служебным модулем. После перегрузки грунта в герметичную возвращаемую капсулу служебный модуль направится к Земле и сбросит капсулу в атмосферу. По планам, она приземлится во Внутренней Монголии 25 июня.

- При использовании навоза и азотных удобрений происходят выбросы закиси азота – мощного парникового газа. Однако, существуют микроорганизмы-денитрификаторы, которые могут восстанавливать его до азота. Ученые применили новый штамм таких бактерий CB-01 из рода Cloacibacterium и пришли к выводу, что его внесение в почву может снизить выбросы закиси азота с участка на величину до 95%. А при добавлении этих микроорганизмов в разные почвы ЕС одновременно с твердым и жидким навозом, а также минеральными азотными удобрениями, выбросы N2O из сельскохозяйственного сектора уменьшатся на треть.

- Японский посадочный модуль SLIM не проснулся после четвертой ночи на Луне, что означает завершение его работы. Модуль смог проработать достаточно долго, несмотря на нерасчетную посадку. Изначально он не был рассчитан на выживание во время лунных ночей. SLIM высадился в кратере Сиори в январе этого года.

- Масштабное эпидемиологическое исследование французских ученых показало, что увеличение доли продуктов глубокой переработки в рационе повышает риск развития хронической бессонницы. Риск хронической бессонницы повышался на 6% при каждом увеличении доли ультрапереработанных продуктов в рационе на 10 процентных пунктов. У мужчин этот риск повышался на 5%, а у женщин – на 9%. К ультрапереработанным продуктам ученые относили те, которые содержат множество ингредиентов, которые обычно не используются в домашней кулинарии: супы и лапша быстрого приготовления, колбасы, рыбные и куриные полуфабрикаты, сухие завтраки, газировка, чипсы, энергетические батончики и так далее.

- Американские исследователи провели серию экспериментов на культурах клеток и мышах и выяснили, что эффективность и безопасность геннотерапевтических препаратов можно повысить, если их вспенить. В экспериментах на мышах пена на основе метилцеллюлозы в разы повышала уровень трансфекции генетическим материалом в липидных наночастицах или на вирусном векторе по сравнению с обычной суспензией. При этом она распределялась более равномерно в заданном месте (животным ее вводили в полость брюшины) и проявляла меньшую нецелевую активность.

- Ученые из Пенсильванского университета провели систематический обзор и метаанализ 29 исследований и пришли к выводу, что прием добавок с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами может оказать умеренную поддержку в снижении агрессии. По их данным, на фоне приема снижалась и реактивная, и проактивная агрессия как у детей, так и у взрослых. Таким образом, добавки с омега-3 могут рассматриваться как сравнительно доступный дополнительный метод помощи людям, у которых есть проблемы с агрессивными эмоциями и проявлениями.

- Древние египтяне обладали достаточно высоким уровнем медицинских знаний для своего времени. Палеопатологи выявили двух древних египтян, пострадавших от злокачественных опухолей. Один из них – мужчина примерно 30-35 лет – жил еще в III тысячелетии до нашей эры – в эпоху строительства пирамид в Гизе, он пострадал от рака носоглотки. Причем, возможно, что кто-то пытался оказать ему медицинскую помощь и хирургически удалить метастазы. Другой череп принадлежал взрослой женщине старше 50 лет, которая жила во времена Позднего царства (около 664-343 годы до нашей эры). Она пострадала от злокачественной опухоли, которая, в частности, поразила костный мозг.