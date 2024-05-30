Чистая прибыль "Роснефти" в I кв. по МСФО составила 399 млрд рубл.

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU -Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти" , по МСФО в первом квартале составила 399 млрд руб., сообщила компания.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 349 млрд руб.

Скорректированная с учетом завершения распределения цены приобретений 2022-2023 гг чистая прибыль за четвертый квартал прошлого года составляла 191 млрд руб. В первом квартале 2023 года компания получила 323 млрд руб. чистой прибыли.

Выручка в отчетном периоде составила 2,594 трлн руб. (в четвертом квартале - 2,551 трлн руб., годом ранее 1,823 трлн руб.), показатель EBITDA достиг 857млрд руб. (602 млрд руб. и 672 млрд руб. соответственно).

Удельные расходы на добычу углеводородов в отчетном периоде сохранились на уровне в $2,6/барр.н.э.

Капитальные затраты в январе-марте снизились к предыдущему периоду на 30,7%, до 269 млрд руб., что обусловлено плановой реализацией работ в сегменте "Разведка и добыча", пояснила компания. При этом скорректированный свободный денежный поток в отчетном периоде достиг 316млрд руб. (в четвертом квартале 270 млрд руб.). Соотношение чистый долг/EBITDA на конец первого квартала составило 1,0х.