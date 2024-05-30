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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

США тайно разрешили Украине удары американским оружием по территории России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Администрация США тайно дала Украине разрешение на применение передаваемого Вашингтоном оружия для ударов по территории РФ, но только в районе Харькова, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена, не говоря об этом публично, разрешила Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, но только в районе Харькова", - пишет издание со ссылкой на неназванное американского чиновника и два других источника.

"Президент недавно попросил своих помощников убедиться, что у Украины есть возможность использовать американское оружие для ведения ответного огня в районе Харькова. Это нужно, чтобы противостоять тем силам РФ, которые обстреливают украинских военных или же готовятся это сделать", - пояснил собеседник Politico.

При этом американский чиновник подтвердил, что удары американским оружием по более отдаленным целям на российской территории по-прежнему под запретом.

США Джо Байден Украина Харьков Россия
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