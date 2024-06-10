Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Помощь собак при ПТСР, стыковка Starliner с МКС и первое мягкое приводнение первой ступени Starship

Фото: Jeff Gritchen/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- На юго-западе Норвегии фермер с сыном обнаружил на своем участке редкий меч эпохи викингов. Находка представляет собой 37-сантиметровый фрагмент железного оружия, изготовленного примерно тысячу лет назад. Похоже, что на клинке присутствует надпись "VLGBERHT", указывающая на то, что меч относится к типу Ульфберта. Сейчас известно примерно три-четыре тысячи мечей эпохи викингов. Мечей с подписью Ульфберт обнаружено около 170 экземпляров, большинство найдено на территории Скандинавии, Финляндии и в Восточной Европе.

- Ученые из Израиля и США изучили 664 тысячи зарегистрированных в твиттере (теперь X) американских избирателей, которые были активны во время президентских выборов в США в 2020 году. Специалисты составили примерный портрет суперраспространителя фейковых политических новостей. Это были пожилые люди правых взглядов, большинство были женщинами и белыми, многие жили во Флориде, Аризоне или Техасе. Их было относительно немного, но у них были непропорционально большие охваты, что обеспечило поставку другим пользователям около четверти фейковых новостей.

- Американские исследователи выяснили, что собаки помогают ветеранам бороться с посттравматическим стрессовым расстройством. У пациентов снижалась тяжесть симптомов этого расстройства, в частности тревожности и депрессии. Кроме того, как отмечается, у ветеранов, у которых есть собаки, повысилось субъективное качество жизни. Известно, что распространенность ПТСР среди военнослужащих и ветеранов превышает 20%. Такое расстройство до сих пор трудно поддается лечению.

- Starliner, созданный компанией Boeing, пристыковался к МКС, привезя на станцию двух астронавтов. Полет до МКС был омрачен новыми утечками гелия и проблемами с двигателями на финальном этапе сближения. По итогам этого первого пилотируемого полета, начавшегося 5 июня, НАСА должно сертифицировать корабль для будущих полетов к МКС.

- "Чанъэ-6" перегрузила пробу с лунным грунтом из взлетного модуля в служебный на окололунной орбите. Через пару недель капсула с грунтом с обратной стороны Луны должна приземлиться в Китае.

- С четвертой попытки ракета-носитель Starship выполнила практически идеальный орбитальный полет и впервые смогла посадить обе ступени в океан без их разрушения, хотя корабль заметно потрепало при возвращении на Землю. Первая попытка орбитального полета Starship закончилась взрывом, вторая попытка оказалась успешнее, но произошел взрыв первой и второй ступеней, а в ходе третьего полета корабль впервые добрался до орбиты.

- Палеобиологи, проанализировав большой массив древних геномов, пришли к выводу, что предков современных домашних лошадей одомашнили в Понтийско-Каспийской степи около 4700 лет назад. Широкое распространение животных за пределами этой степи, по-видимому, началось почти на 500 лет позже. Ученые на основе генетических данных также пришли к выводу, что, возможно, носители ботайской археологической культуры, населявшие в IV тысячелетии до нашей эры территорию современного Казахстана, все же разводили лошадей – об этом долгое время велась дискуссия.

- Американские ученые описали как минимум семь случаев остановки сердца, связанных с предшествующим употреблением энергетических напитков. У пациентов наблюдался синдром удлиненного интервала QT, желудочковая тахикардия и идиопатическая фибрилляция желудочков. В основном остановка происходила во время спортивных тренировок, перед которыми пациенты употребляли энергетические напитки. Обычно эти напитки содержат от 80 до 300 мг кофеина на порцию. Для сравнения, в чашке сваренного кофе содержится в среднем 100 мг кофеина. Однако в большинстве энергетических напитков имеются и другие стимулирующие ингредиенты помимо кофеина.