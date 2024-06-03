Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

На юге Германии из-за ливней и наводнений погибли четыре человека

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек погибли в наводнениях на юге Германии, сообщает Associated Press.

Тела трех человек были обнаружены в понедельник в затопленных подвалах домов. Накануне сообщалось о гибели одного спасателя.

К наводнениям в федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг привели длительные проливные дожди.

По словам премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, "ситуация в федеральной земле остается напряженной". В ряде населенных пунктов объявлена эвакуация, нарушено железнодорожное сообщение.

Германия Бавария Баден-Вюртемберг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РФ ввела санкции против ряда британских политиков, журналистов и экспертов

Цена газа в ЕС из-за аварии в Норвегии превысила $420/тыс. куб. м

Котировки GameStop взлетели на 81% после очередной публикации "мемного" инвестора

Котировки GameStop взлетели на 81% после очередной публикации "мемного" инвестора

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

S&P понизило рейтинги трех стран Балтии

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 июня

Кандидат от правящей партии Шейнбаум одержала победу на президентских выборах в Мексике

Кандидат от правящей партии Шейнбаум одержала победу на президентских выборах в Мексике

Несколько человек погибли в результате авиаударов по окрестностям Алеппо

Несколько человек погибли в результате авиаударов по окрестностям Алеппо
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });