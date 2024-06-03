На юге Германии из-за ливней и наводнений погибли четыре человека

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек погибли в наводнениях на юге Германии, сообщает Associated Press.

Тела трех человек были обнаружены в понедельник в затопленных подвалах домов. Накануне сообщалось о гибели одного спасателя.

К наводнениям в федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг привели длительные проливные дожди.

По словам премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, "ситуация в федеральной земле остается напряженной". В ряде населенных пунктов объявлена эвакуация, нарушено железнодорожное сообщение.