В Брюсселе прошла манифестация фермеров против сельскохозяйственной политики ЕС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Более 1 тыс. работников сельского хозяйства, прибывшие во вторник в Брюссель из нескольких стран Европы на тракторах накануне европейских выборов, провели манифестацию против аграрной политики ЕС, передает телеканал RTBF.

Полиция насчитала около 1,2 тыс. участников на 400 тяжелых тракторах близ одного из символов Брюсселя - монумента Атомиум в выставочном парке Хейзел.

По данным RTBF, силы безопасности развернули значительные полицейские силы, чтобы не позволить манифестантам двигаться к зданиям институтов Евросоюза в центре бельгийской столицы. Меры предосторожности приняли в том числе потому, что акция проходила по призыву основанной в 2019 году в Нидерландах организации Farmers Defence Force (FDF), которую ассоциации по защите окружающей среды и не принявшие участия в этой манифестации сельскохозяйственные профсоюзы считают связанной с крайне правыми силами.

FDF с 2022 года резко выступает против экологической политики правительства Нидерландов, особенном в том, что касается его планов сокращения выбросов азота.

В программе митинга были выступления ряда политиков из Бельгии, Испании, Италии, Польши, Румынии, включая евродепутата от крайне правой партии "Фламандский интерес".

Ввиду приближающихся выборов участники призывали граждан голосовать с учетом интересов сельхозпроизводителей и критиковали европейский "зеленый курс".

По данным полиции, принятые меры позволили провести манифестацию в спокойной обстановке. Акция завершилась без эксцессов и под эскортом полицейских автомашин, что стало необычным на фоне недавних выступлений европейских фермеров.