Что произошло за день: среда, 5 июня

Новое название Тинькофф банка, отставка Нарендры Моди и новая Lada

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку. Кабмин и его глава должны подать в отставку после парламентских выборов. Моди и его министры продолжат исполнять свои обязанности, пока не будет избрано новое правительство. Получивший большинство в парламенте Национальный демократический альянс, в который входит партия Нарендры Моди, официально избрал его своим лидером.

- Тинькофф банк сменит название на Т-банк. Брокер "Тинькофф инвестиции" получит название "Т-инвестиции", "Тинькофф страхование" - "Т-страхование". Группа подчеркивает, что для клиентов почти ничего не изменится.

- "АвтоВАЗ" презентовал на полях ПМЭФ новую флагманскую модель - Lada Iskra. Новая модель сегмента B будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross.

- ВТБ решил перевести крупнейший банк Крыма РНКБ под свой бренд. РНКБ входит в группу ВТБ с марта 2023 года, работая как самостоятельное юрлицо на собственной банковской лицензии.

- В новой системе образования в РФ будет минимальное число программ с обучением по 5,5-6 лет. Эти сроки коснутся только особенно сложных специальностей, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он также рассказал, что набор в вузы на бюджет начнут формировать по кадровому прогнозу с 2024-25 учебного года.

- Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана. Ираклий Кобахидзе заверил, что власти не допустят подобных событий в Грузии.

- Сбербанк повышает ставки по ипотеке из-за роста доходности ОФЗ. Банк также повысит ставки по потребительским кредитам.

- Стали известны финалисты XIX сезона национальной литературной премии "Большая книга". В числе 14 писателей Алексей Варламов, Денис Драгунский, Михаил Шемякин, Захар Прилепин.