В новой системе образования в РФ будет минимальное число программ с обучением по 5,5-6 лет

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В новой системе высшего образования РФ программ с максимальным сроком обучения 5,5-6 лет будет немного, эти сроки коснутся только особенно сложных специальностей, сообщил в среду министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"По ряду областей образования необходимо увеличить срок обучения до 5,5-6 лет. Таких программ не может быть много, но это программы сложных, наукоемких видов деятельности наших ведущих университетов. Например, фундаментальная системная инженерия, фундаментальная биология и химия, востоковедение и ряд других направлений", - сказал Фальков на пленарном заседании Совета Федерации.

Он сообщил, что первые выпускники обновленной одногодичной магистратуры появятся в этом году и им вручат дипломы, в которых вместо академической степени "магистр" будут указаны конкретные квалификации.

"Мы видим, что есть потребность в обязательном указании дополнительной квалификации, которую получил студент, обучаясь в университете. Таких квалификаций может быть одна, две, три. Ну и чем больше, тем более конкурентоспособным будет абитуриент на рынке труда. Плюс расширенное приложение, показывающее какие знания, умения, навыки имеет специалист", - сказал Фальков.

Он добавил, что число вузов, участвующих в пилотном проекте по обновлению системы высшего образования, может быть увеличено в 2025 году. "Мы сейчас все взвесим и, если такое решение примем, будем обращаться к главе государства", - сказал Фальков.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". В соответствии с указом в 2023/24, 2024/25 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования.

Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура. На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект реализовывается в Балтийском федеральном университете им. Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском госуниверситете.