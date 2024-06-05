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Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана

Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе осудил украинский Евромайдан 2013-2014 годов и заявил, что власти не допустят подобных событий в Грузии.

"Когда напоминают о майдане в контексте Грузии, мы должны задать вопрос, кто взял ответственность за последствия майдана в Украине и кто будет нести ответственность за такие же процессы в Грузии. Мы сделаем все, чтобы не допустить в Грузии майдана и украинизации", - сказал Кобахидзе в среду журналистам.

Так он прокомментировал обсуждение в Конгрессе США во вторник вопроса о ситуации в Грузии, в ходе которого были проведены параллели с украинским майданом.

На это заседание Конгресса были приглашены в качестве экспертов бывший посол Грузии в Евросоюзе Наталья Сабанадзе и руководитель НПО "Открытое общество - Грузия" Вано Чхиквадзе, которые заявили об изменении политического курса Грузии с евроинтеграции на сближение с Россией. Они попросили конгрессменов ввести санкции против представителей властей Грузии и членов их семей.

Со своей стороны, Кобахидзе счел их выступления в Конгрессе "обычным предательством своей страны".

"Нам постоянно напоминают о майдане, и я хочу также напомнить всем, что принес майдан Украине. Тогда извне были назначены украинские власти без какой-либо ответственности за последующие действия", - заявил Кобахидзе. Он добавил, что до майдана Украина была страной с территориальной целостностью, ее экономика составляла почти $200 млрд. А сегодня, по его словам, Украина "почти уничтожена, ее экономика находится в катастрофическом положении".

Ираклий Кобахидзе Грузия США Украина
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