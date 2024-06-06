Заказы промпредприятий Германии в апреле неожиданно снизились на 0,2%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в марте показатель уменьшился на 0,8%. Ранее сообщалось о спаде на 0,4%. Снижение продолжается уже четыре месяца подряд.

Зарубежные заказы в апреле понизились на 0,1%, в том числе из стран еврозоны – на 1,4%. При этом заказы из других стран выросли на 0,6%. Внутренние заказы сократились на 0,3%.

Заказы на средства производства увеличились на 0,5%, на потребительские товары – на 0,7%. Заказы на промежуточные товары снизились на 1,7%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в апреле уменьшился на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2023 года (-2,4% в марте).