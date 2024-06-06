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Суд в Кишиневе арестовал главу бюро Интерпола в Молдавии по делу о коррупции

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Суд в Кишиневе арестовал на 30 суток руководителя бюро Интерпола в Молдавии Виорела Центю, решение принято по запросу прокуратуры по борьбе с коррупцией, передает корреспондент "Интерфакса" из здания суда.

Адвокаты заявили, что Центю не признает своей вины, и они намерены обжаловать решение суда.

"Центю дал показания в суде. Он не признает себя виновным в инкриминируемом преступлении. Поэтому я не знаю, можно ли квалифицировать этот факт, как сотрудничество с правоохранительными органами. В любом случае, обвиняемый не может быть признан виновным в совершении ряда коррупционных деяний. Мы обязательно воспользуемся законными способами обжалования, предусмотренными уголовным процессом", - заявил адвокат главы Интерпола в Кишиневе.

Другие фигуранты дела также были доставлены в суд в четверг. Все они проходят по уголовному делу о подкупе госчиновников из республики и других стран, чтобы помешать Интерполу публиковать "красные уведомления" о лицах, находящихся в международном розыске.

Согласно материалам дела, лица, находящиеся под общим следствием, получили политическое убежище в Молдавии, в связи с чем их "красные уведомления" Интерпола были удалены. Позже некоторые из них покинули республику и прибыли в европейские страны, такие как Франция и Великобритания, где совершили новые преступления. Среди фигурантов дела, которым Кишинев помог избежать преследования, есть несколько граждан Китая и выходцев из бывших советских республик из Азии, а также ряд граждан России.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в рамках международного расследования, связанного с удалением из списков Интерпола лиц, подлежащих экстрадиции, задержаны руководитель генеральной инспекции по миграции при МВД Михай Водэ, высокопоставленные офицеры МВД, а также экс-министр юстиции Виталий Пырлог.

Интерпол Кишинев Молдавия
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