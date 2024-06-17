Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Самая близкая потенциальная гиперскоростная звезда, жертвоприношения мальчиков в майяском чултуне и как слоны обращаются друг к другу по имени

Фото: Roger de la Harpe/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ложка кофеина не портит бочку молока – с позиции вторичной структуры молочных белков и динамики взаимодействия их амидных групп. Физики узнали это с помощью двумерной инфракрасной спектроскопии, успешно заварив эспрессо в тяжелой воде. Влияние кофеина на молоко до конца не изучено, поскольку вода дает большой фоновый вклад в инфракрасной спектроскопии – основном аналитическом методе для изучения динамики органических молекул, а также из-за значительного перекрытия полос колебания амидной группы белков и специфических колебаний органических молекул.

- Мы подошли к точке, в которой начинается активное обсуждение нагрева грунтовых вод. Пока их среднее потепление на уровне зеркала оценивают в 0,3 градуса Цельсия, но к концу XXI века оно может преодолеть отметку два и даже три градуса. Тогда в зоне распространения вод, непригодных для питья, будет проживать более 588 млн человек. К таким выводам пришли ученые, разработав модель прогноза температуры грунтовых вод.

- В окрестностях Солнечной системы нашелся гонщик. Им стал маломассивный субкарлик, чья скорость движения в 456 км/сек (0,1 процента от скорости света) позволяет ему покинуть Млечный Путь. Это потенциально ближайшая к Земле гиперскоростная звезда. Для сравнения: скорость движения Солнца по орбите вокруг центра Млечного Пути составляет около 220 км/сек. Объект выглядит на снимках как очень тусклый красноватый объект и находится на удалении в 407 световых лет от Солнца. А нашли его добровольцы из проекта гражданской науки Backyard Worlds: Planet 9.

- Когда саванные слоны обращаются к сородичам, они называют их по имени, используя индивидуальные голосовые маркировки. Причем эти имена произвольные – ранее считалось, что такие бывают только в человеческом языке. Оказалось, что звуковые сигналы слонов меняются в зависимости от того, кому из сородичей они адресованы. К такому выводу пришли зоологи после анализа 469 звуковых сигналов этих травоядных, они были записаны на охраняемых территориях в Кении. Ученые также проиграли 17 диким слонам записи адресованных им звуковых сигналов сородичей. Слоны, которым проигрывали адресованные им сообщения, быстрее приближались к динамику и раньше начинали издавать звуки.

- В северной части полуострова Юкатан (Мексика) находятся руины майяского города Чичен-Ица. Древние майя из Чичен-Ицы между VII и XII веками нашей эры использовали чултун – подземный резервуар для дождевой воды – для захоронений принесенных в жертву детей. Расцвет этой практики, вероятно, пришелся на X век. Палеогенетики изучили останки 64 человек и обнаружили, что все они принадлежали мальчикам. Причем четверть из них покоилась рядом как минимум с одним близким родственником. В частности, исследователи нашли среди них две пары однояйцевых близнецов

- Согласно докладу ВОЗ о коммерческих детерминантах неинфекционных заболеваний, производство табака, пищевых продуктов глубокой переработки, ископаемого топлива и алкоголя отвечают за 2,7 млн смертей в год в европейском регионе.

- 20-30 лет назад в диске у звезды Бета Живописца столкнулись астероиды, породив крупное облако пыли, которое затем рассеялось. Именно так можно объяснить разницу в данных наблюдений телескопов "Джеймс Уэбб" и "Спитцер" за диском.

- Один из бортовых инструментов частного лунного посадочного модуля IM-1 зарегистрировал антропогенные радиосигналы с Земли. Это важно для понимания возможных свойств радиосигналов с экзопланет, которые будет искать радиотелескоп на обратной стороне Луны.

- Кажется, что новости про диабет могут быть только удручающими, но китайские врачи обнадеживают. По их оценкам, за период с 1990 по 2019 год смертность от сахарного диабета первого типа среди пожилых людей снизилась на 25%.