OpenAI опровергла планы провести IPO после назначения главного финдиректора

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, назначила главным финансовым директором Сару Фрайар, говорится в сообщении компании.

"Она возглавит финансовую команду, которая поддерживает нашу миссию за счет постоянных инвестиций в основные исследовательские функции и обеспечения возможности масштабирования для удовлетворения потребностей растущей клиентской базы и адаптации к той сложной и глобальной среде, в которой мы работаем", - отмечается в сообщении.

Ранее Фрайар возглавляла Nextdoor, владеющую одноименной социальной сетью для общения соседей, а также занимала должность главного финдиректора в платежной платформе Square, ныне Block Inc.

В период ее работы обе компании вышли на биржу, что породило слухи о возможном листинге OpenAI.

Однако приход Фрайар не означает, что OpenAI намерена провести IPO, приводит MarketWatch высказывание представителя разработчика ChatGPT. По его словам, компания всего лишь достигла той точки, когда ей необходим топ-менеджер, сосредоточенный на управлении финансами.

Также OpenAI назначила главным директором по продукции Кевина Вайля, успевшего поработать в Facebook, Instagram (информационные ресурсы Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) и Twitter, а также причастного к созданию криптовалюты Libra. Его последняя должность перед приходом в OpenAI – президент по продукции и бизнесу Planet Labs, специализирующейся на спутниковых снимках.