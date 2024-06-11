Поиск

OpenAI опровергла планы провести IPO после назначения главного финдиректора

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, назначила главным финансовым директором Сару Фрайар, говорится в сообщении компании.

"Она возглавит финансовую команду, которая поддерживает нашу миссию за счет постоянных инвестиций в основные исследовательские функции и обеспечения возможности масштабирования для удовлетворения потребностей растущей клиентской базы и адаптации к той сложной и глобальной среде, в которой мы работаем", - отмечается в сообщении.

Ранее Фрайар возглавляла Nextdoor, владеющую одноименной социальной сетью для общения соседей, а также занимала должность главного финдиректора в платежной платформе Square, ныне Block Inc.

В период ее работы обе компании вышли на биржу, что породило слухи о возможном листинге OpenAI.

Однако приход Фрайар не означает, что OpenAI намерена провести IPO, приводит MarketWatch высказывание представителя разработчика ChatGPT. По его словам, компания всего лишь достигла той точки, когда ей необходим топ-менеджер, сосредоточенный на управлении финансами.

Также OpenAI назначила главным директором по продукции Кевина Вайля, успевшего поработать в Facebook, Instagram (информационные ресурсы Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) и Twitter, а также причастного к созданию криптовалюты Libra. Его последняя должность перед приходом в OpenAI – президент по продукции и бизнесу Planet Labs, специализирующейся на спутниковых снимках.

OpenAI Сара Фрайар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В июле станут доступны 1,5 млрд евро от замороженных активов РФ, их потратят на помощь Украине

Аналитики Citi спрогнозировали новые рекорды на фондовом рынке Европы через год

Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Что случилось этой ночью: вторник, 11 июня

Уолл-стрит выросла в понедельник

Уолл-стрит выросла в понедельник
Военная операция на Украине

США сняли запрет на поставки оружия украинскому нацбатальону "Азов"

Что произошло за день: понедельник, 10 июня

Европейские рынки акций упали после выборов в Европарламент

Европейские рынки акций упали после выборов в Европарламент

Авиаслужба Малави потеряла связь с самолетом вице-президента страны

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });