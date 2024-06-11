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Цены на уран упали до минимального уровня в 2024 году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на уран в июне на фоне ослабления опасений по поводу ограниченности поставок упали ниже $85 за фунт, минимального уровня в 2024 г., сообщило издание Trading Economics.

Минэнерго США одобрило выделение $2,7 млрд на инвестиции в конверсию и обогащение урана внутри страны, что поспособствует увеличению поставок. Мера включена в законопроект, запрещающий импорт урана из РФ, на которую приходится четверть поставок в США и около половины мирового спроса, пишет Trading Economics.

Издание отмечает, что хотя законопроект ограничил доступность ядерного топлива в краткосрочной перспективе, гибкость и исключения в законодательстве смягчили опасения его дефицита.

В то же время снижение добычи урана на рудниках в Канаде и Казахстане, а также долгосрочные прогнозы роста спроса, поддерживали рост цен с конца 2023 года. На данный момент США и 20 других стран анонсировали планы по утроению ядерных мощностей к 2050 году. Лидирует Китай, в котором строятся 22 из 58 возводимых по всему миру реакторов, говорится в сообщении Trading Economics.

В мае 2024 года президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в США. По данным Минэнерго США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого в более чем 90 коммерческих реакторов США, что делало ее иностранным поставщиком №1.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев говорил журналистам, что госкорпорация не ожидает проблем от запрета США импорта российского урана, видит "лазейки" и их использование американскими компаниями.

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