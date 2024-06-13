Израиль опроверг сообщения об ударах по гуманитарной зоне в Аль-Маваси

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля назвала не соответствующими действительности сообщения, будто она в течение последних нескольких часов наносила удары по предназначенной для мирных жителей гуманитарной зоне в Аль-Маваси в секторе Газа.

До этого агентство WAFA сообщало, что израильские войска наносили удары по этой зоне на берегу анклава с земли, воздуха и моря.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что за сутки нанесли удары по 45 целям неприятеля - ракетным установкам, скоплениям живой силы противника, занятым вражескими бойцами строениям, подземным туннелям. Израильские войска продолжали действовать в Рафахе и коридоре "Нецарим", который разделяет северную и южную части сектора.