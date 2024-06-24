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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 15:38

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Древнейшее жидкое вино, логическое мышление шмелей и наказание за безделье у рыб цихлид

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Археологи обнаружили древнейшее вино, которое сохранилось до наших дней в жидком виде. Неожиданная находка обнаружилась в городе Кармона в автономном сообществе Андалусия на юге Испании. В первых веках нашей эры Кармона был крупным городом римской провинции Бетика. Вино находилось внутри стеклянной погребальной урны, в которой две тысячи лет назад похоронили кремированные останки римского мужчины на территории современной Испании. Еще в этом сосуде нашли золотое кольцо с изображением двуликого Януса. В современном понимании найденная жидкость красного цвета представляла собой белое вино, а его нынешний цвет – результат химических процессов, протекавших в течение примерно двух тысячелетий.

- Химикам из Германии недавно удалось получить первый стабильный при комнатной температуре нитрен. Секрет был в том, чтобы разместить рядом с нитреновым атомом большие органические группы – так, чтобы он не мог ни с чем среагировать.

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- У диких шмелей нашли способность логически мыслить. В серии экспериментов они смогли исключить маловероятные альтернативы и выбрать среди нескольких вариантов тот, который вероятнее всего принесет награду. Исследовательница из Шотландии адаптировала для насекомых парадигму с парой чашек, которую успешно проходят люди и человекообразные обезьяны. Шмелям показывали пару бумажных полосок, одна из которых должна содержать сахарозу, и давали возможность убедиться, что вторая полоска сахарозы не содержит. Потом насекомым давали возможность выбрать полоску: предлагая либо только эту пару полосок, либо три полоски, включая целевую пару, либо две пары полосок. В поиске награды насекомые в большинстве случаев ощупывали вторую полоску из целевой пары, о которой у них уже была часть информации, а не просто любую.

- В далекой галактике (300 млн световых лет) в созвездии Девы пробудилась сверхмассивная черная дыра, и у нее активизировалась аккреция вещества. За этим событием четыре года следили астрономы, хотя, возможно, это просто необычное событие приливного разрушения звезды. Первоначально источник под обозначением ZTF19acnskyy был обнаружен в декабре 2019 года наземной оптической системой ZTF, а до этого он не проявлял никаких признаков активности в течение предыдущих двух десятилетий.

- Испанские ученые обнаружили, что волны жары и холода во время беременности и младенчества одинаково снижают уровень миелинизации белого вещества головного мозга в подростковом возрасте.

- "Джеймс Уэбб" подтвердил обнаружение рекордно далекой из известных вспышек сверхновых типа Ia (читается "один-а"). Эта подкатегория сверхновых звезд – результат взрыва белых карликов, набравших массу сверх предельного лимита – предела Чандрасекара. Свойства упомянутой сверхновой типа Ia вписываются в текущую космологическую модель. Свет от нее шел до Земли 11,5 млрд лет. Она выделяется красным цветом и находится в маломассивной и низкометалличной галактике. Красный цвет можно объяснить запыленностью галактики или же свойством самой сверхновой, которая также выделяется своей яркостью среди более близких сверхновых, богатых ионизированным кальцием, и демонстрирует большую скорость выбросов, богатых кальцием.

- Физикам удалось выяснить, как зарегистрировать варп-двигатель. Они показали, что любое ускорение/замедление или отказ в работе двигателя становятся источником гравитационных волн, и может быть задетектировано.

- Японские биологи провели эксперименты с рыбами цихлидами Neolamprologus savoryi, пойманными в озере Танганьика в Центральной Африке. Они помешали цихлидам-помощникам помогать своим доминантным сородичам, чтобы спровоцировать агрессию последних. Это заставило помощников впоследствии лучше выполнять свои обязанности. По мнению исследователей, агрессия доминантных рыб действует на помощников как наказание и модулирует их поведение.

- Астрономы отыскали в ранней Вселенной квазар, который ведет себя не по возрасту зрело и имеет очень массивную черную дыру. Его свойства говорят в пользу массивных зародышей сверхмассивных черных дыр.

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