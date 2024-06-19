Глава ВС РФ заявила, что взаимодействие судебных систем стран БРИКС повышает правовую защищенность граждан

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что взаимодействие судебных систем стран БРИКС вносит значительный вклад в повышение правовой защищенности граждан и бизнеса.

"Взаимодействие судебных систем на пространстве БРИКС вносит значительный вклад в повышение правовой защищенности граждан и бизнеса, реализации фундаментальных принципов правосудия", - сказала она на форуме председателей Верховных судов стран БРИКС.

Она отметила, что результаты совместной работы будут способствовать гармонизации правовых систем и сближению правовых подходов в государствах-участниках БРИКС, в том числе при подготовке предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Подносова отметила, что подписанное по итогам форума совместное заявление подчеркивает схожесть позиций по основным вопросам правоприменения.

В итоговом соглашении стороны, в том числе отметили, что привлечение международных инвестиций критически важно для растущих рынков стран, входящих в БРИКС.

"В области защиты прав инвесторов, разрешения споров Верховные Суды стран БРИКС подчеркивают актуальность обращения к национальным средствам правовой защиты перед обращением к соответствующим международным средствам и выражают намерение совершенствовать механизм регулярного взаимного обмена наилучшими практиками в области защиты прав инвесторов", - говорится в соглашении.

В документе также отмечается важность внедрения современных технологий как в организационной деятельности судов, так и непосредственно в отправление правосудия.

Кроме того, судьи отметили важность защиты прав человека в уголовном судопроизводстве стран-участников.

"На сегодняшний день население стран, входящих в БРИКС, составляет почти половину мирового населения. В этой связи перед судебными системами государств-участников объединения стоит задача распространения справедливости судопроизводства, равенства всех перед законом", - говорится в подписанном соглашении.

Форум председателей Верховных судов стран-участниц БРИКС прошел в Сочи. В форуме приняли участие председатели Верховных судов России, Китая, ОАЭ, Египта, Эфиопии, Индии, Ирана, ЮАР. Также в форуме принял участие глава Верховного суда республики Белоруссии, которая ранее подала заявку на вступление в БРИКС.