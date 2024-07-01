Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Открытие системы прицельного редактирования больших участков генома, снежная каша в Антарктиде, притворявшаяся нерастаявшим льдом, а также большая языковая модель, которую встроили в шрифт

Фото: Sebnem Coskun/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские и японские ученые открыли новую систему редактирования генома, которая позволяет вносить целенаправленные инсерции (вставки нуклеотидов), делеции (их удаление) и инверсии (изменение расположения генов) в заданные участки ДНК, причем эти участки могут включать тысячи пар азотистых оснований. Обнаруженные мобильные генетические элементы связывают ДНК-донор и ДНК-мишень с помощью петель некодирующей РНК, которые поддаются независимому искусственному перепрограммированию. Это позволяет использовать эти элементы для внесения длинных изменений в теоретически любой участок генома.

- Из-за того, что на спутниковых снимках плохо различима снежная каша, и ее раньше ошибочно классифицировали как цельный лед, площадь поверхностного таяния шельфовых ледников Антарктиды оказалась недооценена примерно вдвое – 57% этой площади приходится на снежную кашу. Наиболее подверженными поверхностному таянию районами оказались Земля Королевы Мод и ледник Эймери. Теперь климатические модели нуждаются в корректировке для более эффективного прогноза таяния ледяного покрова.

- ВОЗ опубликовала глобальный доклад по употреблению алкоголя и психоактивных веществ. Согласно этому документу расстройствами, связанными с употреблением различных веществ, страдают 400 млн человек, из них 209 млн – алкоголя. Эти продукты приводят к смерти 3,2 млн жителей Земли в год, причем три четверти из них – мужчины.

- Больше 20 древних геномов, прочитанных с высокой точностью, рассказали о истории популяции последних мамонтов, обитавших на острове Врангеля. Ее основали примерно восемь особей, оказавшихся на острове в изоляции из-за повышения уровня моря в раннем голоцене. Однако в течение примерно 20 поколений эффективный размер этой популяции вырос приблизительно до 200–300 особей, а груз от очень вредных мутаций в их генофонде снизился.

- Автоматическая станция "Юнона" обнаружила активные озера лавы в ряде патер на поверхности спутника Юпитера Ио. Они выдали себя яркими кольцами теплового излучения. Ио – ближайший к Юпитеру из галилеевых спутников и самое вулканически активное тело в Солнечной системе.

- Эффективность ионизации межгалактического газа молодыми галактиками в ранней Вселенной могла падать из-за пыли. На это указывают свойства трех очень юных галактик из эпохи Реионизации, найденных инфракрасным космическим телескопом "Джеймс Уэбб". Эти галактики существовали спустя около 600-610 млн лет после Большого Взрыва. Эпоха Реионизации стартовала примерно 300–600 млн лет после Большого Взрыва. Во время нее возникали первые звезды и галактики, которые ионизировали заполняющий Вселенную нейтральный водород.

- Изучив фрагмент детской височной кости из испанской пещеры Кова-Негра, исследователи поняли, что она принадлежала маленькому неандертальцу с синдромом Дауна. Члены коллектива, видимо, заботились о нем, в результате чего он прожил как минимум шесть лет.

- Австралийские лягушки золотистые литории используют убежища с высокими температурами, чтобы вылечиться от смертельного для них хитридиевого грибка и впоследствии легче переносить повторное заражение.

- Разработчику из Дании удалось встроить большую языковую модель в файл шрифта. Внутри файла формата ttf, помимо самого шрифта и модели Llama с 15 млн параметров, уместился также и движок для ее выполнения. Модель можно запустить в любом приложении, в котором есть возможность работать с текстом и которое поддерживает библиотеку рендеринга шрифтов HarfBuzz с возможностью запуска кода WebAssembly. По словам автора проекта, с помощью llama.ttf генерировать текст можно в любом приложении с поддержкой HarfBuzz и Wasm. Это может быть текстовый редактор, клиент электронной почты, а весь процесс происходит локально на компьютере пользователя.

- Грунт астероида Бенну прошел сложный путь геохимической эволюции в присутствии жидкой воды внутри родительского тела астероида, но при этом сохранил первичное вещество протосолнечного диска.