Поиск

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Открытие системы прицельного редактирования больших участков генома, снежная каша в Антарктиде, притворявшаяся нерастаявшим льдом, а также большая языковая модель, которую встроили в шрифт

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Sebnem Coskun/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские и японские ученые открыли новую систему редактирования генома, которая позволяет вносить целенаправленные инсерции (вставки нуклеотидов), делеции (их удаление) и инверсии (изменение расположения генов) в заданные участки ДНК, причем эти участки могут включать тысячи пар азотистых оснований. Обнаруженные мобильные генетические элементы связывают ДНК-донор и ДНК-мишень с помощью петель некодирующей РНК, которые поддаются независимому искусственному перепрограммированию. Это позволяет использовать эти элементы для внесения длинных изменений в теоретически любой участок генома.

- Из-за того, что на спутниковых снимках плохо различима снежная каша, и ее раньше ошибочно классифицировали как цельный лед, площадь поверхностного таяния шельфовых ледников Антарктиды оказалась недооценена примерно вдвое – 57% этой площади приходится на снежную кашу. Наиболее подверженными поверхностному таянию районами оказались Земля Королевы Мод и ледник Эймери. Теперь климатические модели нуждаются в корректировке для более эффективного прогноза таяния ледяного покрова.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- ВОЗ опубликовала глобальный доклад по употреблению алкоголя и психоактивных веществ. Согласно этому документу расстройствами, связанными с употреблением различных веществ, страдают 400 млн человек, из них 209 млн – алкоголя. Эти продукты приводят к смерти 3,2 млн жителей Земли в год, причем три четверти из них – мужчины.

- Больше 20 древних геномов, прочитанных с высокой точностью, рассказали о истории популяции последних мамонтов, обитавших на острове Врангеля. Ее основали примерно восемь особей, оказавшихся на острове в изоляции из-за повышения уровня моря в раннем голоцене. Однако в течение примерно 20 поколений эффективный размер этой популяции вырос приблизительно до 200–300 особей, а груз от очень вредных мутаций в их генофонде снизился.

- Автоматическая станция "Юнона" обнаружила активные озера лавы в ряде патер на поверхности спутника Юпитера Ио. Они выдали себя яркими кольцами теплового излучения. Ио – ближайший к Юпитеру из галилеевых спутников и самое вулканически активное тело в Солнечной системе.

- Эффективность ионизации межгалактического газа молодыми галактиками в ранней Вселенной могла падать из-за пыли. На это указывают свойства трех очень юных галактик из эпохи Реионизации, найденных инфракрасным космическим телескопом "Джеймс Уэбб". Эти галактики существовали спустя около 600-610 млн лет после Большого Взрыва. Эпоха Реионизации стартовала примерно 300–600 млн лет после Большого Взрыва. Во время нее возникали первые звезды и галактики, которые ионизировали заполняющий Вселенную нейтральный водород.

- Изучив фрагмент детской височной кости из испанской пещеры Кова-Негра, исследователи поняли, что она принадлежала маленькому неандертальцу с синдромом Дауна. Члены коллектива, видимо, заботились о нем, в результате чего он прожил как минимум шесть лет.

- Австралийские лягушки золотистые литории используют убежища с высокими температурами, чтобы вылечиться от смертельного для них хитридиевого грибка и впоследствии легче переносить повторное заражение.

- Разработчику из Дании удалось встроить большую языковую модель в файл шрифта. Внутри файла формата ttf, помимо самого шрифта и модели Llama с 15 млн параметров, уместился также и движок для ее выполнения. Модель можно запустить в любом приложении, в котором есть возможность работать с текстом и которое поддерживает библиотеку рендеринга шрифтов HarfBuzz с возможностью запуска кода WebAssembly. По словам автора проекта, с помощью llama.ttf генерировать текст можно в любом приложении с поддержкой HarfBuzz и Wasm. Это может быть текстовый редактор, клиент электронной почты, а весь процесс происходит локально на компьютере пользователя.

- Грунт астероида Бенну прошел сложный путь геохимической эволюции в присутствии жидкой воды внутри родительского тела астероида, но при этом сохранил первичное вещество протосолнечного диска.

Дайджест N+1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

Аэропорт Антальи задерживает рейсы из-за забастовки диспетчеров

Аэропорт Антальи задерживает рейсы из-за забастовки диспетчеров

Акции Super Micro Computer стали лидером роста в S&P 500 в I полугодии

Несколько районов Белгородской области остались без электроснабжения и воды

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль освободил 55 палестинцев, задержанных в последние месяцы в секторе Газа

Израиль освободил 55 палестинцев, задержанных в последние месяцы в секторе Газа

Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС

Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС

Во Франции на парламентских выборах "Национальное объединение" набрало 33,14%

Во Франции на парламентских выборах "Национальное объединение" набрало 33,14%

Brent подорожала до $85,38 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июля

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nike подешевела на рекордные 20%

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nike подешевела на рекордные 20%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });