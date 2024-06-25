Первое прижизненное издание "Бесов" и автограф Пастернака выставят на торги

Свиньин П.П. "Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей" в пяти частях, 1816-1828 гг. Стартовая цена: 1 400 000 руб. Фото: аукционный дом "Литфонд"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Первое отдельное прижизненное издание романа "Бесы" Федора Достоевского, автограф Бориса Пастернака и записки Эдуарда Лимонова выставит на торги аукционный дом "Литфонд".

"27 июня Аукционный дом "Литфонд" проведет торги, на которых предстанут прижизненные издания культовых авторов, их автографы и чудом сохранившиеся до наших дней редкие документы и рукописи", - сообщили в пресс-службе "Литфонда".

Как уточнили в аукционном доме, самым дорогим стал главный труд Павла Свиньина "Достопамятности Санкт-Петербурга" в пяти частях 1816-1828 годов издания - экземпляр с полным комплектом гравюр и планом Петербурга. Издание содержит описание окрестностей города на Неве на русском и на французском языке, стартовая ставка за лот - 1,4 млн рублей.

Первое прижизненное отдельное издание романа Федора Достоевского "Бесы" в трех частях 1873 года выставлено на аукционе за 300 тыс. рублей. Также среди лотов заявлен автограф Бориса Пастернака на самиздатовском сборнике "В перерыве. Стихотворения 1945-1957 годов" за 150 тыс. рублей.

Кроме того, на торги выставлены записки Эдуарда Лимонова на трех листах, датируемых 1970-ми годами. Записки выставлены за 30 тыс. рублей.