Alibaba нарастила объем buyback до $5,8 млрд в прошлом квартале

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайский ИТ-гигант Alibaba Group Holding активно наращивает объем выкупа собственных бумаг на фоне снижения котировок.

Как пишет MarketWatch, компания выкупила около 77 млн американских депозитарных акций (ADS) на сумму $5,8 млрд в квартале, завершившемся 30 июня. В первом квартале этого года объем выкупа бумаг составлял $4,8 млрд, в четвертом квартале прошлого года - $2,9 млрд, в третьем - $1,7 млрд.

Совокупный объем buyback за последние четыре квартала составил $15,2 млрд, что соответствует примерно 8,7% капитализации компании. По состоянию на конец июня сумма, остающаяся неиспользованной в рамках текущей программы выкупа акций, составляет $26,1 млрд.

Акции Alibaba на предварительных торгах в Нью-Йорке дорожают на 0,2%. За прошлый квартал котировки снизились на 0,5%, за последние три квартала – на 17%.