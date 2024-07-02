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Число открытых вакансий в США в мае неожиданно выросло

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Количество открытых вакансий в США в мае увеличилось на 221 тыс., до 8,14 млн. Об этом говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В апреле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,919 млн, а не 8,059 млн, как было объявлено ранее. Апрельское число открытых вакансий было минимальным за 3 года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал сокращение их числа в мае до 7,91 млн.

Количество вакансий в госструктурах уровня штатов и ниже (без учета образовательных учреждений) увеличилось на 117 тыс., в сфере производства товаров длительного пользования - на 97 тыс., в федеральном правительстве - на 37 тыс.

В то же время снизилось число вакансий в сфере размещения и питания (на 147 тыс.), а также в частном образовании (на 34 тыс.).

Количество принятых на работу лиц в мае составило 5,756 млн против 5,615 млн в апреле, число прекративших трудовые отношения с работодателем увеличилось до 5,422 млн с 5,337 млн месяцем ранее.

В пятницу ведомство опубликует июньские данные о безработице в США. Аналитики в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в стране в прошлом месяце на 190 тыс. (в мае - 272 тыс.) и сохранения безработицы на уровне 4%.

США
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