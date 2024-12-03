В США в октябре число открытых вакансий выросло сильнее прогнозов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В США в октябре количество открытых вакансий увеличилось на 372 тысячи к сентябрю и составило 7,744 млн, говорится в отчете Министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В сентябре, по пересмотренным данным, показатель составлял 7,372 млн, а не 7,443 млн, как было объявлено ранее. Это было минимальным уровнем с января 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 7,48 млн с предварительно заявленного сентябрьского уровня.

Число вакансий в сфере профессиональных и бизнес-услуг в октябре выросло на 209 тысяч, в отельном и ресторанном бизнесе - на 162 тысячи, в информационной отрасли - на 87 тысяч Тем временем количество открытых позиций в федеральнвых органах власти снизилось на 26 тысяч.

Количество людей, прекративших трудовые отношения с работодателем, изменилось слабо и составило около 5,3 млн. В том числе 3,326 млн работников уволились сами, порядка 1,6 млн были уволены или подпали под сокращение.