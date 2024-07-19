Трамп планирует поговорить с Зеленским по телефону в пятницу

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор экс-президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского может состояться в пятницу, 19 июля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников телеканала, дискуссии о подходящей дате для телефонного разговора между Трампом и Зеленским велись некоторое время.

Один из источников уточнил, что время звонка еще может измениться.

Отмечается, что запланированный телефонный разговор станет первым с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.

Он состоится на фоне опасений в Европе по поводу того, какой будет политика Трампа в отношении Украины, если экс-президент победит на выборах в ноябре.

Бывший американский лидер неоднократно заявлял, что мог бы урегулировать ситуацию на Украине за один день.

На прошлой неделе Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После встречи Орбан заявил европейским лидерам, что Трамп "готов выступить в качестве посредника в установлении мира" между Россией и Украиной.