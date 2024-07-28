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Команда Харрис не считает, что ее заявления могут навредить переговорам с ХАМАС

Команда Харрис не считает, что ее заявления могут навредить переговорам с ХАМАС
Вице-президент США Камала Харрис
Фото: AP/TASS

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Офис вице-президента Камалы Харрис отклонил заявление Израиля о том, что ее высказывания с критикой действий израильтян в секторе Газа могут затруднить достижение соглашения о прекращении огня и заложникам, сообщил CNN.

"Президент Байден и вице-президент Харрис на своих личных встречах передали премьер-министру Биньямину Нетаньяху одно и то же послание: пришло время заключить соглашение о прекращении огня и заложниках", - сообщил журналистам помощник вице-президента.

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В офисе Харрис отметили, что ее комментарии "совпадали с ее предыдущими комментариями по поводу конфликта".

"Она начала с твердой поддержки Израиля, а затем, как всегда, выразила свою обеспокоенность по поводу жертв среди гражданского населения и гуманитарного кризиса в Газе", - сообщил помощник Харрис.

Как сообщалось, Харрис после встречи с Нетаньяху в равной степени попыталась выразить свою позицию в поддержку права Израиля на существование и самооборону, а также свою "серьезную озабоченность" масштабами страданий палестинского гражданского населения. Так, она назвала происходящее в Газе в последние девять месяцев "разрушительным".

"Мы не можем смотреть сквозь пальцы на эти трагедии. Мы не можем позволить себе оставаться равнодушными к страданиям, и я не буду молчать", - добавила она.

Неназванный высокопоставленный представитель израильских властей заявил ранее, что в Израиле полагают, что эти заявления Харрис могут оказать негативное влияние на ход переговоров с движением ХАМАС по освобождению заложников и перемирию.

"Хотелось бы надеяться, что ХАМАС не интерпретируют комментарии Харрис, как расхождение между США и Израилем, это затруднило бы заключение сделки", - процитировала его слова газета The Times of Israel.

Он выразил надежду, что "ее заявления не приведут к откату на переговорах".

В то же время, в пятницу во Флориде Нетаньяху заявил, что направляет переговорную группу в Рим. Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс должен встретиться в столице Италии с главами израильской и египетской разведок Давидом Барнеа и Аббасом Камелем и премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим аль Тани для переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Затем египетские и катарские лидеры будут напрямую взаимодействовать с представителями ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа ХАМАС США Израиль Камала Харрис
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