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Вице-президентом Ирана стал реформист Ареф

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье назначил политика-реформиста Мохаммадрезу Арефа вице-президентом, сообщает Mehr.

Агентство напоминает, что ранее Ареф занимал должность первого вице-президента в администрации Мохаммада Хатами, который был президентом страны с 1997 по 2005 годы. Ареф также представлял Тегеран в меджлисе (парламенте Ирана), а по настоящее время был членом Высшего совета культурной революции и Совета по определению политической целесообразности.

В миреАятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом ИранаЧитать подробнее

Назначение Арефа последовало после того, как руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи ранее в воскресенье официально утвердил Пезешкиана в должности нового президента страны.

Теперь Пезешкиан принесет присягу в меджлисе 30 июля. На церемонии будут присутствовать делегации из 70 стран мира.

После того как 19 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, в стране в два тура прошли досрочные президентские выборы. Во втором туре Пезешкиан одержал победу над членом Совета по определению политической целесообразности Саидом Джалили.

Иран Масуд Пезешкиан Мохаммадрез Ареф
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