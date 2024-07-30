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Саратовский Энгельс остался без электричества после аварии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло на сетях АО "Облкоммунэнерго" в городе Энгельсе Саратовской области, сообщает телеграм-канал Энгельсского района.

"Специалисты уже работают над устранением аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение нескольких часов.

Ранее в ряде районов города была отключена вода.

"Подача водоснабжения будет восстановлена после включения электроэнергии", - отмечается в релизе.

В Энгельсе проживает 223 тыс. человек.

Саратовская область Энгельс электричество авария
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