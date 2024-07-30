Почти 60 человек погибли в Индии из-за оползней

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Проливные дожди в индийском штате Керала привели к оползням, в которых погибли как минимум 56 человек, сообщает во вторник The Times of India.

"Я огорчен сообщениями об оползнях в округе Ваянад. Мои мысли со всеми теми, кто потерял своих близких, молюсь за всех пострадавших", - написал в соцсети премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Он добавил, что в настоящий момент проводятся спасательные операции.

Премьер также поговорил с главным министром Кералы Пинарайи Виджаяном и пообещал ему любую помощь со стороны центральных властей.

Сильнее всего в штате пострадал округ Ваянад. Там поисково-спасательные работы проводят представители Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии (NDRF), пожарные и полицейские. Удалось спасти около 100 человек.