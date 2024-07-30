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Свыше 90 человек погибли в Индии из-за оползней

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Проливные дожди в индийском штате Керала привели к сходам оползней, в которых погибли не менее 93 человек, сообщает во вторник The Economic Times со ссылкой на местные власти.

Еще 128 человек получили травмы различной тяжести.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян сообщил, что спасатели "вытащили 93 тела, но число погибших может увеличиться".

Ранее во вторник сообщалось о 56 погибших.

В штате объявлен двухдневный траур.

Премьер Индии Нарендра Моди написал в соцсети, что "огорчен сообщениями об оползнях в частях округа Ваянад". "Мои мысли со всеми теми, кто потерял своих близких, молюсь за всех пострадавших", - написал он.

Моди добавил, что в настоящий момент проводятся спасательные операции.

Премьер также поговорил с Виджаяном и пообещал ему любую помощь со стороны центральных властей.

Сильнее всего в штате пострадал округ Ваянад. Там поисково-спасательные работы проводят представители Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии (NDRF), пожарные и полицейские. Удалось спасти около 100 человек.

Ваянад Керала
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