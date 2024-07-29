Военные РФ проанализируют решение США создать совместный с Японией штаб

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские военные проанализируют ситуацию в связи с решением США создать совместный с японцами штаб по координации действий войск обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это скорее тема для анализа со стороны наших военных, не сомневаюсь, что необходимый анализ будет проведен", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил при этом, что "это не тема Кремля".

Ранее появились сообщения, что США внесли изменения в систему управления своими войсками на территории Японии. В частности, создан совместный американо-японский штаб для координации действий "для противодействия растущей китайской и российской угрозам".