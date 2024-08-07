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Пропавший в Приморье самолет найден

Люди погибли

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Частный легкомоторный самолет, пропавший накануне в Приморском крае, найден, пилот и пассажир погибли, сообщили журналистам в краевом правительстве.

"От ЕДДС поступила информация об обнаружении места крушения самолета в 2-х км от н.п. Стеклянуха, Шкотовского МО. Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, связь с воздушным судном Bristell RGRA-5500G пропала во вторник около 15:11 (8:11 мск) в районе горы Лысая приблизительно в 30 км от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае. Самолет ранее вылетел с посадочной площадки Пушистый в Корсакове (Сахалинская область). На борту находились один пассажир и командир воздушного судна.

По факту пропажи воздушного судна было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Сахалинская область Приморский край
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