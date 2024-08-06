Уголовное дело по факту пропажи самолета возбуждено в Приморье

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Приморском крае по факту пропажи легкомоторного самолета с двумя людьми на борту, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

Во время первоначальных поисково-спасательных работ люди и самолет так и не были найдены. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, связь с воздушным судном пропала около 15.11 (время местное, 08.11 по Москве) в районе горы Лысая приблизительно в 30 км от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае. Самолет ранее вылетел в направлении этой площадки с посадочной площадки Пушистый в Корсакове (Сахалинская область). На борту находились один пассажир и командир воздушного судна.