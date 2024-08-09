В США из продажи отзовут 16,5 тысяч банок детского питания из-за витамина D

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Компания Perrigo Co., зарегистрированная в Ирландии, отзывает 16,5 тысяч банок детского питания Premium Infant Formula из американских магазинов, поскольку в нем содержание витамина D превышает допустимые пределы.

Отзыв касается питания, продаваемого через магазины сети H-E-B Grocery в Техасе и CVS Health в 12 штатах.

Непродолжительное употребление питания из указанной партии не причинит вреда большинству младенцев, отметили в Perrigo, однако в случае нарушения функции почек, это может привести к осложнениям.

Perrigo специализируется на на производстве безрецептурных препаратов. С начала 2024 года капитализация компании сократилась на 13,3%, до $3,8 млрд.