Суд в Техасе заблокировал решение FTC о запрете соглашений о неконкуренции в США
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Суд в Техасе заблокировал решение Федеральной торговой комиссии США (FTC) о запрете соглашений о неконкуренции.
Окружной судья Ада Браун удовлетворила ходатайство, поданное Торговой палатой США и другими истцами, и отклонила ходатайство самой FTC, сообщает Market Watch.
Регулятор утвердил правило о запрете соглашений о неконкуренции в апреле этого года, оно должно было вступить в силу 4 сентября.
Работодатели обычно требуют подписания таких соглашений от сотрудников, чтобы ограничить, например, их переход к конкурентам или запуск конкурирующего бизнеса.
В FTC посчитали, что запрет заключения подобных соглашений позволит защитить свободу людей в плане смены места работы, а также будет содействовать увеличению инноваций.
"Соглашения о неконкуренции ограничивают зарплаты, подавляют новые идеи и лишают американскую экономику динамизма", - говорила в апреле глава FTC Лина Хан.
По данным регулятора, порядка 30 млн американцев связаны соглашениями о неконкуренции.
Судья Браун, однако, посчитала, что FTC "превысила установленные законом полномочия", одобрив это правило. Она пришла к заключению, что оно может нанести непоправимый вред экономике.
В результате правило не сможет вступить в силу.
Пресс-секретарь FTC Виктория Грэм заявила, что решение суда не мешает регулятору рассматривать соглашения о неконкуренции "в каждом конкретном случае", и принимать меры принудительного характера.
Регулятор намерен обжаловать решение судьи Браун, отметила Грэм.
Иски к FTC в отношении этого правила были также поданы компаниями во Флориде и Пенсильвании.