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Суд в Техасе заблокировал решение FTC о запрете соглашений о неконкуренции в США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Суд в Техасе заблокировал решение Федеральной торговой комиссии США (FTC) о запрете соглашений о неконкуренции.

Окружной судья Ада Браун удовлетворила ходатайство, поданное Торговой палатой США и другими истцами, и отклонила ходатайство самой FTC, сообщает Market Watch.

Регулятор утвердил правило о запрете соглашений о неконкуренции в апреле этого года, оно должно было вступить в силу 4 сентября.

Работодатели обычно требуют подписания таких соглашений от сотрудников, чтобы ограничить, например, их переход к конкурентам или запуск конкурирующего бизнеса.

В FTC посчитали, что запрет заключения подобных соглашений позволит защитить свободу людей в плане смены места работы, а также будет содействовать увеличению инноваций.

"Соглашения о неконкуренции ограничивают зарплаты, подавляют новые идеи и лишают американскую экономику динамизма", - говорила в апреле глава FTC Лина Хан.

По данным регулятора, порядка 30 млн американцев связаны соглашениями о неконкуренции.

Судья Браун, однако, посчитала, что FTC "превысила установленные законом полномочия", одобрив это правило. Она пришла к заключению, что оно может нанести непоправимый вред экономике.

В результате правило не сможет вступить в силу.

Пресс-секретарь FTC Виктория Грэм заявила, что решение суда не мешает регулятору рассматривать соглашения о неконкуренции "в каждом конкретном случае", и принимать меры принудительного характера.

Регулятор намерен обжаловать решение судьи Браун, отметила Грэм.

Иски к FTC в отношении этого правила были также поданы компаниями во Флориде и Пенсильвании.

США Техас FTC
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